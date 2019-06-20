"Український принц": Зінченко справив фурор в Манчестері

Підписавши новий контракт з англійським "Манчестер Сіті", футболіст збірної України Олександр Зінченко, справив справжній фурор в соціальних мережах.

Олександр Зінченко (С) Манчестер Сіті

Фанати в коментарях під новиною радіють, захоплюючись трансфером.

@ DataInsightDan

"Заслужив! Талановитий і надійний. Молодець"

@ stefanradu9

"Люблю тебе, Кевін!"

@ buttons2Giraffe

"Відмінні новини, дивовижний минулий сезон"

@ SandmanUK01

"Відмінні новини. Шалено недооцінений член нашої команди"

@ TheRealMpilo

"О Тааак!"

@ DenverDon4

"Важка робота окупилася! Вітаємо, Зінченко"

@ SuperMackeo

"Подумати тільки, що він мало не перейшов до "вовків". Поважаю його за боротьбу за місце в складі"

@ S_M_W15

"Елітний менталітет. Заприсягся залишитися і боротися за своє місце. Зірки зійшлися, він скористався шансом і зіграв важливу роль в кращому сезоні в історії команди. Шалено заслужено. Клубу з ним пощастило!"

@ Jay10361673

"Переможець на поле і за його межами! Мій лівий захисник"

@ RealTalkMCFC

"ЩО ЗА ХЛОПЕЦЬ! ЩО ЗА ГРАВЕЦЬ! ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРИНЦ! БЕЗУМНО ЗАСЛУЖИВ!"

@ Axel73J

"Ще 5 років української майстерності в "Ман Сіті". Легенда гри"

@ KingOfHarvs6

"Краще будь-якого нового підписання"

@ JeremyW29876950

"Він прекрасний приклад того, як важка робота окупається. Пеп хотів віддати його в оренду, але він відмовився, тому що знав, що він має всі якості, щоб грати тут. І зараз він підписує новий довгостроковий контракт. Вітаю"

@ Shaun_Wooding

"Дивно як він вирішив залишитися, щоб боротися за місце в складі"

@ its_ya_boi_arod

"Вінченко"

@ Mescudy

"Незалежно від того, як ви ставитеся до нього, цей хлопець проклав шлях для людей, які вірять в терпіння і важку роботу. Набагато більше гравців будуть терплячі, щоб грати тут. Люблю його до глибини душі"

@ DylanHeindrichs

"Кращий"

@ GovinderSingh20

"Вітаю. Краща новина цього літа. Майбутній капітан команди."Супер Сіті" жодного разу не програвав, коли цей хлопець грав."Супер Сіті". Супер Гравець. Супер Чувак"

Керівництво "Манчестер Сіті" неймовірно позитивно оцінило підписання нового п'ятирічного контракту з українським легіонером Олександром Зінченком.

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