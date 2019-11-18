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18 листопада • оновлено в 12:47
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Український прапор над "Газпромом": опубліковано знакове фото з матчу Сербія – Україна

2.5т
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Вболівальники збірної України з футболу, що були присутні на матчі в Белграді між національними командами Сербії та України, помітили цікавий факт.

Український прапор, який, за регламентом змагань, вивішується над стадіоном, виявився розташованим над написом "GAZPROM", виведеним на центральних секторах арени "Райко Мітіч".

"Сьогодні особливий день! Український прапор піднято над "Газпромом"! Нові барви неповторного стадіону Rajko Mitić у Белграді! Красиво ж! Краща кваліфікація на Євро-2020 ever!" – написав один із шанувальників "синьо-жовтих" у Facebook, виклавши відповідне фото.

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Україна у відборі Євро-2020: підсумкове становище

Нагадаємо, українська збірна напередодні на останній секунді вирвала нічию в поєдинку проти сербів. У такий спосіб команда Андрія Шевченка встановила унікальне досягнення, вперше завершивши календарний рік без жодної поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли відбудеться жеребкування фінального турніру Євро-2020 і в якому кошику опиниться Україна.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Місце
Сербія Белград
Тег
Збірна України з футболу
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Хо Хол
Хо Хол
Ну если уж такое за перемогу выдается, то видимо совсем дело дрянь. Удалите новость, не позорьтесь.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
бумажная перемога? ну пусть, украинец-дурачок любит яркий клочок.
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Хо Хол
Хо Хол
Нужно снять этот флаг и хранить его, как знамя победы с почетным караулом.
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