Унікальне виконання гімну України перед матчем з Іспанією вразило "Олімпійський". Відео

Відомий український піаніст Євген Хмара фантастично виконав гімн України перед матчем Ліги націй УЄФА проти Іспанії.

32-річний віртуоз просто "запалив" трибуни НСК "Олімпійський" в Києві, піднявши зі своїх місць всі 11 000 допущених уболівальників.

Відзначимо, що Хмара має відношення і до спорту – він є володарем коричневого пояса з карате (наступним йде найвищий – чорний).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що на попередньому матчем Ліги націй "працював" Михайло Хома. Фронтмен групи DZIDZIO неймовірно виконав гімн України перед грою з Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Україна – Німеччина завершився з рахунком (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів в перерві матчу, і відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого голу.