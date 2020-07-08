Український одноклубник Яремчука висловився про серйозність його травми

Український півзахисник "Гента" Роман Безус заявив, що пошкодження, отримане його одноклубником і співвітчизником Романом Яремчуком в недавньому товариському матчі, виявилося несерйозним.

"В принципі, все нормально, нічого серйозного. Працюємо на тлі непоганих навантажень. Думаю, через кілька днів буде готовий. Зараз у всіх "важкі ноги", тому у багатьох є невеликі травми", – цитує слова Безуса видання footballua.tv.

Нагадаємо, що в контрольному поєдинку "Гента" проти "Бєєрсхота" Яремчук вийшов на заміну після першого тайму, але отримав пошкодження вже через п'ять хвилин. Востаннє український нападник виходив на поле в офіційному матчі наприкінці грудня 2019 року. Він пропустив довгий час через травму ахіллового сухожилля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший український форвард Артем Кравець, який виступає за турецький "Кайсеріспор" забив гол і допоміг своїй команді перемогти "Бешикташ".