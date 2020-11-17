Український коментатор розповів про несподівані наслідки коронавірусу

Михайло Морозов Футбол 10:22, 17.11.2020 Оновлено: 10:28, 17.11.2020

Відомий український коментатор Кирило Круторогов розповів, що до нього ще не повернулися запахи й смаки, незважаючи на відсутність коронавірусу.

На своїй сторінці в Twitter він написав, що з часу повторного тесту на COVID-19 пройшло вже майже два тижні. З моменту виявлення в нього захворювання минуло вже понад чотири тижні.

"Йде п'ятий тиждень відтоді, як я захворів на коронавірус. Завтра буде два тижні, як здав повторний тест, який став негативним, було дозволено завершити самоізоляцію. Ніби одужав. Однак запахи й смаки наразі поновилися вкрай слабо. Без присмаків, післясмаку та ароматів. Бережіть себе!" – розповів Круторогов.

Круторогов не відчуває запахи та смаки
Twitter Кирила Круторогова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що коронавірус залишає сліди, про які не говорять світові лідери.

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