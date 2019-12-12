Український клуб зайняв останнє місце і вилетів з Ліги Європи

Футбольний клуб "Олександрія" в 6-му турі групового етапу Ліги Європи програв у гостях бельгійському "Генту" з рахунком 1:2 і покинув турнір, зайнявши останнє місце в групі I.

Господарі з перших секунд заволоділи ініціативою, повністю домінуючи на полі. Бельгійці виглядали потужніше, швидше, креативніше і легко викотили два голи на старті матчу з інтервалом в 9 хвилин.

У другому таймі гра змiнилась. Найпотужніша гармата Мірошниченка дозволила відквитати один гол, а потім лише неймовірне невезіння не дозволило "Олександрії" зрівняти рахунок.

"Гент" Бельгія – "Олександрія" Україна 2:1

Голи: 1:0 – 7 Депуатр, 2:0 – 16 Депуатр, 2: 1 – 54 Мірошниченко.

Гент – Камінські, Пластун, Асаре, Кастро-Монтес, Люстіг, Безус (Домпу, 80), Овусу, Кумс, Оджіджа-Офое, Яремчук (Чакветадзе, 73), Депуатр.

Олександрія – Паньків, Дубра, Пашаєв, Мірошниченко, Бабогло, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Гречишкін, Ковалець, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Жоау Тейшейра, 86).

Попередження: Кастро-Монтес (70), Ковалець (79).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 5-му турі олександрійці програли вдома німецькому "Вольсфбург" (0:1).

У першому турі ЛЄ "Олександрія" зазнала поразки від "Вольфсбурга" на виїзді (1: 3), у другому сенсаційно зіграла у Львові внічию з бельгійським "Гентом" (1:1).

Спарені матчі з французьким "Сент-Етьєном" завершилися внічию. У 3-му турі в гостях (1:1) і в 4-м - будинки (2:2).

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