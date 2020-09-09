Український клуб з Донецька видали за російський і заявили в чемпіонат РФ

Міні-футбольний клуб "Спартак-Донецьк" з однойменного українського міста перереєстрували в Ростові і заявили у Вищу лігу Росії, де він уже встиг провести перший матч.

На стартову гру проти підмосковного "Подзембургаза" (поразка 1:7) клуб привіз майже всіх гравців, якi кілька місяців тому виступали в "чемпіонаті ДНР".

Список футболістів "Спартака-Донецьк" tribuna.com

На сайті і на футболках і нового, і старого "Спартака-Донецька" розміщений логотип генерального спонсора – мережі донецьких гіпермаркетів "Галактика".

У червні Асоціація міні-футболу Росії (АМФР) повідомила, що новим учасником Вищої ліги в сезоні-2020/21 стане "Спартак-Донецьк" з Ростовської області.

На той момент він продовжував виступи в так званій ДНР. На офіційному сайті в контактах значився адресу: "ДНР, г. Донецк". Президентом був Юрій Сироватко – "член уряду і міністр юстиції" "донецької республіки" за сумісництвом "президент Асоціації міні-футболу" "ДНР".

Як говориться в блозі на tribuna.com, незабаром новина про вступ команду в першість РФ зникла. Були вилучені також всі акаунти команди в соціальних мережах і будь-яка згадка про те, що "Спартак-Донецьк" виступав в Україні.

Скріншот новини про вступ "Спартак-Донецьк" в чемпіонат РФ tribuna.com

У серпні заробив альтернативний сайт "Спартака-Донецька" за адресою, що відрізняється від попереднього однією літерою (spartakdon.ru). На ньому "Спартак-Донецьк" представлений вже клубом з Ростова-на-Дону, офіційною адресою вказана Ростовська область, Некліновський район, слобода Советка, вулиця Тупикова, будинок 6, а президентом позначена Олена Сироватко, яка є дружиною Юрія Сироватки.

Сім'я Сироваткiв tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL , збірна України з бойового самбо виступила в Росії разом з командою "ДНР" .