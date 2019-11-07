Український клуб врятувався на останніх секундах в історичному матчі Ліги Європи

Футбольний клуб "Олександрія" у 4-му турі групового етапу Ліги Європи на останніх секундах дивовижним чином врятував нічию в матчі з французьким "Сент-Етьєном".

Поєдинок у Львові завершився з рахунком 2:2.

Для українського клубу це стало першим матчем у його єврокубковій історії, коли команда з Кіровоградської області змогла забити більше одного м'яча.

Пропустивши в самому дебюті гол, олександрійці поступалися опонентам у швидкості і в другому таймі представники "Сент-Етьєна" зробили рахунок 2:0.

Незважаючи на такий провал, українці змогли переломити хід матчу і на 84-й хвилині Безбородько скоротив відставання, а на 2-й доданій хвилині Задерака вирвав нічию.

"Олександрія" Україна – "Сент-Етьєн" Франція 2:2 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 24, пенальті Хазрі, 0:2 – 72 Камара, 1:2 – 84 Безбородько, 2:2 – 90 Задерака.

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Мірошниченко, Дубра, Бухав, Гречишкін, Банада, Третьяков (Стецков, 84), Ковалець, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

Сент-Етьєн – Рюффье, Дебюші, Фофана, Колодзейчак, Перрен, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Буанга, Хазрі (Сілва, 72), Берич (Камара, 55).

Попередження: Паньків (23), Фофана (43), Юссуф (68).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двотижневої давності між цими командами у Франції завершилася сенсаційними результатом.

У першому турі ЛЄ "Олександрія" зазнала поразки від "Вольфсбурга" на виїзді (1:3), а в другому сенсаційно зіграла у Львові в нічию з бельгійським "Гентом" (1:1).

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