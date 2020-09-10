Український клуб вилетів з Кубка країни, незважаючи на перемогу в матчі

Михайло Морозов Футбол 13:08, 10.09.2020

Футбольний клуб "Поділля" обіграв "Прикарпаття" (1:1 в основний час і 8:7 по пенальті) в матчі першого попереднього етапу Кубка України 2020/21, але був виключений з числа учасників турніру.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), результат цього поєдинку був анульований через порушення "Поділлям" регламенту турніру.

У стартовому складі хмельницької команди на полі з'явився Ян Морговський, який не мав права брати участь у матчі. У попередньому розіграші Кубка України футболіст заробив вилучення в грі проти "Волині" і мав пропустити поєдинок проти "Прикарпаття" через дискваліфікацію.

Також з турніру був виключений футбольний клуб "Чернігів", який не з'явився на матч проти вінницької "Ниви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку Другої ліги України трапився курйоз, коли гравці "Поділля" не зуміли забити "Карпатам" після того, як нанесли чотири удари із меж воротарського майданчика.

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