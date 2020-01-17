Український клуб вигнав гравця через поїздку в Росію

Футбольний клуб "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку в Росію".

Як повідомляє офіційний сайт команди, нападник порушив умови контракту, а саме пункт 3.1.7 розділу 3, який зобов'язує "всебічно сприяти збереженню та підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, які могли б йому нашкодити".

Ігор Сікорський сьогодні

"Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна, і з передової привозять поранених і вбитих, українська громадськість не може стояти осторонь. Вищезгаданий гравець демонстративною подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію", – написано в заяві "Агробізнесу".

На фан-сторінці Ігоря Сікорського в Instagram опубліковані знімки його недавньої поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Іван Ордець, який поїхав грати за московське "Динамо", висловив свою думку про можливий матч між збірними України та Росії на Євро-2020.

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