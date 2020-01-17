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17 січня • оновлено в 16:12
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Український клуб вигнав гравця через поїздку в Росію

2.2т
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Футбольний клуб "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку в Росію".

Як повідомляє офіційний сайт команди, нападник порушив умови контракту, а саме пункт 3.1.7 розділу 3, який зобов'язує "всебічно сприяти збереженню та підвищенню престижу Клубу і команди, не допускати дій, які могли б йому нашкодити".

Ігор Сікорський

Ігор Сікорський

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З матчем збірної Росії на Євро-2020 виникла проблема

"Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна, і з передової привозять поранених і вбитих, українська громадськість не може стояти осторонь. Вищезгаданий гравець демонстративною подорожжю в Росію дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію", – написано в заяві "Агробізнесу".

На фан-сторінці Ігоря Сікорського в Instagram опубліковані знімки його недавньої поїздки.

Ще вам фоток

Публікація від Ігор Cікорскій ✌️ (@igorsikorskiy_fan)

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Іван Ордець, який поїхав грати за московське "Динамо", висловив свою думку про можливий матч між збірними України та Росії на Євро-2020.

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Місце
Україна Хмельницький
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hunt andres
hunt andres
Больные на всю голову. Интересно, сколько поколений украинцев должно смениться, чтобы превозмочь эту заразу?
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Он Алекс
Он Алекс
Все верно, не...р шастать
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Поделом. Подорвал престиж всемирно известного клуба своим недальновидным поступком. Теперь Месси в него не перейдёт.
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