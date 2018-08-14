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Український клуб вигнав футболістів після нічного нальоту на таксі

4.1тЧитати новину російською

Клуб української футбольної другої ліги, нещодавній учасник елітного дивізіону "Верес" прийняв радикальне рішення по відношенню відразу трьох гравців команди. З Антоном Котляром, Дмитром Заїкіним і Віктором Барабашем були розірвані контракт після того, як вони стали учасниками інциденту з побиттям таксиста.

Молоді люди щось не поділили з водієм, який їх підвозив у ніч на суботу, 11 серпня. В результаті побитий таксист звернувся у поліцію, яка зуміла затримати хуліганів. Всі троє мали в крові більше одного проміле алкоголю при нормі 0,2.

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У "Вересі" оперативно відреагували на скандал і виключили гравців з клубу за порушення спортивного режиму.

21-річні Барабаш і Заїкін починали поточний сезон як гравці основи, тоді як 25-річний Котляр прийшов до клубу дещо пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в стані представника України в Лізі Європи полтавській "Ворсклі" виникли серйозні фінансові проблеми.

Місце
УкраїнаРівне
Об'єкт
Верес Рівне
Джерело
Джерело:SportArena
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