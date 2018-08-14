Український клуб вигнав футболістів після нічного нальоту на таксі

Клуб української футбольної другої ліги, нещодавній учасник елітного дивізіону "Верес" прийняв радикальне рішення по відношенню відразу трьох гравців команди. З Антоном Котляром, Дмитром Заїкіним і Віктором Барабашем були розірвані контракт після того, як вони стали учасниками інциденту з побиттям таксиста.

Молоді люди щось не поділили з водієм, який їх підвозив у ніч на суботу, 11 серпня. В результаті побитий таксист звернувся у поліцію, яка зуміла затримати хуліганів. Всі троє мали в крові більше одного проміле алкоголю при нормі 0,2.

У "Вересі" оперативно відреагували на скандал і виключили гравців з клубу за порушення спортивного режиму.

21-річні Барабаш і Заїкін починали поточний сезон як гравці основи, тоді як 25-річний Котляр прийшов до клубу дещо пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в стані представника України в Лізі Європи полтавській "Ворсклі" виникли серйозні фінансові проблеми.