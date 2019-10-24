Український клуб створив сенсацію в унікальному матчі Ліги Європи

Футбольний клуб "Олександрія" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи сенсаційно зіграв внічию з "Сент-Етьєном".

Перед початком букмекери на нічийний результат приймали ставки з коефіцієнтом 4.80, а тріумф підопічних Клода Пюеля оцінювали в 1.45.

Зустріч бронзового призера минулого сезону Прем'єр-ліги України і 4-ю командою Франції пройшла на стадіоні "Жеффруа-Гишар" і завершилася з рахунком 1:1, до того ж в грі стався унікальний епізод. Гравець "Сент-Етьєна" з інтервалом в п'ять хвилин забив і в свої і в чужі ворота.

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

Всі ключові події зустрічі пройшли в самому дебюті. Вже на 8-й хвилині господарі організували блискавичний пас через півполя на лівий фланг, партнер зряче кинув на хід Сілві, той без перешкод пройшов пару метрів і відправив м'яч у дальній кут.

А через 5 хвилин бразилець зробив незвичайний дубль. Третьяков покотив ідеально на Сітало, Артем примудрився не влучити по воротах, за нього це зробив саме Габріел, оформивши автогол.

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

У час, що залишився ініціативою володіли французькі футболісти і більше атакували, але українці змогли вистояти в захисті.

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн - Олександрія ФК Сент-Етьєн

"Сент-Етьєн" Франція – "Олександрія" Україна 1: 1 (1: 1, 0: 0)

Голи: 1: 0 – 8 Сілва, 1: 1 – 14, автогол Сілва.

Сент-Етьєн – Рюффье, Дебюші, Сілва, Саліба, Колодзейчак, Мвіла, Ахолу (Будебуз, 46), Амума, Юссуф, Норден (Аби, 63), Берич (Буанга, 74).

Олександрія – Паньків, Мірошниченко, Дубра, Пашаєв, Бухав, Банада, Лучкевич (Шастал, 80), Третьяков (Бабогло, 90), Гречишкін, Ковалець (Довгий, 83), Сітало.

Попередження: Мірошниченко (40), Сілва (49), Шастал (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі ЛЄ український колектив зазнав поразки від "Вольфсбурга" на виїзді (1: 3), а в другому сенсаційно зіграв у Львові в нічию з бельгійським "Гентом" (1: 1).

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