Український клуб підписав футболіста, що грав в "ЛНР"

Житомирський футбольний клуб "Полісся" оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.

"Лобов Олексій Ігорович – півзахисник, вихованець молодіжної академії алчевської "Сталі". Починаючи з 2017 року виступав за першої ліги краматорський "Авангард". У минулому сезоні зіграв за "Авангард" 18 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами", – йдеться в повідомленні прес-служби "Полісся".

23-річний футболіст виступав за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далівець" Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату так званої Луганської народної республіки в період 2015-2016 року.

Статистика Лобова на сайті footballfacts.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Спартак", який раніше виступав в першості "ДНР" з міні-футболу, взяли в Вищу лігу чемпіонату Росії.

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