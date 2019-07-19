Український клуб дізнався суперника в Лізі Європи

У другому кваліфікаціооном раунді Ліги Європи футболісти луганської "Зорі" зіграють з чорногорським клубом "Будучность".

Це стало відомо після того, як балканці за сумою дух матчів переграли естонський клуб "Нарва – Транс".

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Ігри другого туру кваліфікації єврокубкового турніру пройдуть 25 липня і 1 серпня.

Перший матч український клуб проведе на виїзді, а домашній зіграє на запорізькому стадіоні "Славутич-Арена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб не розглядатиме пропозицій про роботу в російських клубах.

В інтерв'ю zbirna.com 53-річний фахівець анонсував повернення до роботи вже восени нинішнього року.

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