Український клуб дізнався суперника в Лізі Європи

У другому кваліфікаціооном раунді Ліги Європи футболісти луганської "Зорі" зіграють з чорногорським клубом "Будучность".
Це стало відомо після того, як балканці за сумою дух матчів переграли естонський клуб "Нарва – Транс".
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Ігри другого туру кваліфікації єврокубкового турніру пройдуть 25 липня і 1 серпня.
Перший матч український клуб проведе на виїзді, а домашній зіграє на запорізькому стадіоні "Славутич-Арена".
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб не розглядатиме пропозицій про роботу в російських клубах.
В інтерв'ю zbirna.com 53-річний фахівець анонсував повернення до роботи вже восени нинішнього року.
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