Український гравець вивів команду в плей-оф ЛЄ, забивши переможний гол у другому матчі поспіль

Український захисник "Арарат-Вірменії" Сергій Вакуленко у другому матчі поспіль забив переможний гол своєї команди і вивів її в плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Спочатку на другому етапі відбору вірменський клуб героїчно відігрався в матчі проти "Фоли" з Люксембурга, забивши два м'ячі в компенсований до другого тайму час і перевівши гру в овертайм. На 113-й хвилині наш співвітчизник підключився до атаки і замкнув навіс ударом головою, встановивши остаточний рахунок у поєдинку – 4:3.

Наступним суперником "Арарату" став словенський "Цельє". Основний час матчу закінчився нульовою нічиєю, а в додатковий час Вакуленко зробив ще один подвиг. На 111-й хвилині він прийшов на кутовий, який після атаки другим темпом завершився точним і переможним ударом українського захисника – 1:0.

У плей-оф кваліфікації Ліги Європи "Арарат" зустрінеться з сербською "Црвеною Звездою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, народжений в Україні футболіст Микита Рукавиця забив гол і допоміг своїй команді вибити російський "Ростов" з ЛЄ.