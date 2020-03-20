Через коронавірус український футболіст іранського "Шахр Ходр" Мирослав Славов намагався екстрено повернутися на батьківщину, але російський "Аерофлот" не пустив на оплачений рейс нікого, крім громадян РФ.

"Ви собі не можете уявити, що почалося серед людей: сльози дітей і жінок, чоловіки починали битися... Навколо панував повний хаос. Як я не старався переконати їх, що це мій останній шанс на повернення додому – безрезультатно. Мене це неймовірно здивувало, адже ми летіли б транзитом, навіть не ступили б на російську землю і ніхто нам ніяких штампів б не ставив, а буквально відразу ж полетіли б у своїх напрямках", – цитує Славова видання Динамо Київ від Шурика.

Мирослав Славов SportArena

Він зазначив, що на цьому його пригоди не закінчилися, однак прилетіти додому він все ж зумів, хоч і витратив через цю ситуацію багато нервів.

"Підсумок – дві безсонні ночі і маса нервів. Мені все ж таки вдалося вскочити в останню мить і прорватися через всі труднощі. На щастя, я тепер вдома і мені нічого не загрожує", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через складну ситуацію з коронавірусом в Ірані керівництво країни було змушено випустити на свободу 85 тисяч ув'язнених.

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