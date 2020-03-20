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20 березня • оновлено в 10:43
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/ Новини футболу

Український гравець розповів про підставу росіян під час коронавірусу

4.4т
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Через коронавірус український футболіст іранського "Шахр Ходр" Мирослав Славов намагався екстрено повернутися на батьківщину, але російський "Аерофлот" не пустив на оплачений рейс нікого, крім громадян РФ.

"Ви собі не можете уявити, що почалося серед людей: сльози дітей і жінок, чоловіки починали битися... Навколо панував повний хаос. Як я не старався переконати їх, що це мій останній шанс на повернення додому – безрезультатно. Мене це неймовірно здивувало, адже ми летіли б транзитом, навіть не ступили б на російську землю і ніхто нам ніяких штампів б не ставив, а буквально відразу ж полетіли б у своїх напрямках", – цитує Славова видання Динамо Київ від Шурика.

Мирослав Славов

Мирослав Славов

SportArena

Він зазначив, що на цьому його пригоди не закінчилися, однак прилетіти додому він все ж зумів, хоч і витратив через цю ситуацію багато нервів.

"Підсумок – дві безсонні ночі і маса нервів. Мені все ж таки вдалося вскочити в останню мить і прорватися через всі труднощі. На щастя, я тепер вдома і мені нічого не загрожує", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через складну ситуацію з коронавірусом в Ірані керівництво країни було змушено випустити на свободу 85 тисяч ув'язнених.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іран Тегеран
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта ситуация ярко показывает, какое дерьмо росеяны. Речь не идёт о том, что не пускали украинца. А остальные? Эти твари одичалые подали билет!!! Взяли деньги. Но опять не выполнили взятые на себя обязательства! Это - суть этого скота! Кидалово - главная скрепа паРРаши!
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
В чем подстава? Авиакомпании отменили рейсы, за уже купленные билеты деньги вернут. Рейс Аэрофлота скорее всего был в рамках эвакуации россиян. С какой стати брать украинца чтобы потом на него тратить койкоместо в карантине? Сами, родненькие, сами. Теперь без России.
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кацaп Кацaпыч, Ага, я. И искать меня не надо, можешь приехать, я адрес неоднократно на этом сайте оставлял, тебе в том числе.
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1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И снова проходил мимо, дерьма кусок - это ты создал поддельный клон моего аккаунта? Мусор, я тебя буду искать в гoовно постоянно! Тварь кацaпская.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"К счастью, теперь я дома и мне ничто не угрожает"... Ой ли...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, не гавкай тут, пёс шелудивый
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, кретина сифоновна - ты не воняй, сифилитичка. Пошла отсюда, дешевка.
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