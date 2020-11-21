Український голкіпер пропустив дивний гол після удару з середини поля. Відео

19-річний голкіпер тернопільської "Ниви" Данило Єрмолов пропустив курйозний гол у 14-му турі Першої ліги чемпіонату України з футболу.

На 35-й хвилині за рахунку 1:0 захисник "Агробізнесу" Юрій Романюк перехопив м'яч на своїй половині поля, пройшов з ним до центрального кола і дальнім ударом відправив круглого в бік воріт "Ниви".

Єрмолов чомусь не став грати руками, спробувавши обробити м'яч, як польовий гравець. Як наслiдок шкіряна сфера зрадницьки закотилася в кут воріт.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй між національними збірними Албанії та Казахстану був забитий дивовижний гол після розіграшу м'яча з центру поля.