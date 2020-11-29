Український футбольний тренер встановив історичне досягнення

Максим Іншаков Футбол 12:09, 29.11.2020 Оновлено: 12:20, 29.11.2020

Український тренер Роман Григорчук, який очолює солігорський "Шахтар", став чемпіоном Білорусі, оформивши унікальне досягнення.

55-річний фахівець став першим в історії українцем, який у ролі тренера виграв футбольні чемпіонати в трьох різних країнах.

З 2006 по 2008 рік Роман Йосифович перемагав із "Вентспілсом" у Латвії, а у 2019-му став чемпіоном Казахстану з "Астаною".

"Я мрію повернутися в Україну й виграти з командою чемпіонство, а також хочу потрапити з командою в групу Ліги чемпіонів", – прокоментував свій успіх Григорчук в ефірі телеканалу "Футбол".

Раніше Григорчук не раз заявляв, що принципово не поїде працювати в чемпіонаті Росії через війну на Донбасі.

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