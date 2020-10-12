Український футбольний клуб вніс відомого журналіста в заявку на сезон

Михайло Морозов Футбол 14:00, 12.10.2020

Рівненський "Верес" з Першої ліги України включив у заявку на сезон відомого журналіста Дмитра Поворознюка, який є ведучим YouTube-проекту під назвою "Трендець".

Як повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги (ПФЛ), він був включений у список гравців команди 6 жовтня. За "Верес" 33-річний Поворознюк виступатиме під 44-м номером на позиції півзахисника.

Дмитро Поворознюк з'явився в заявці "Вереса" під 44-м номером
ПФЛ

У сьомому турі Першої ліги клуб з Рівного прийме на своєму полі тернопільську "Ниву". Після чотирьох матчів нова команда журналіста посідає сьоме місце в таблиці, маючи в своєму активі дві перемоги при 1 нічиїй та 1 поразці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трюк футболіста "Металіста-1925" під час поєдинку Першої ліги завоював популярність у мережі.

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