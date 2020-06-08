Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков забив красивий гол у домашньому матчі проти "Дьошдьора" і допоміг своїй команді розгромно перемогти з рахунком 3:0.

Перша половина зустрічі закінчилася нульовою нічиєю, а на початку другого тайму "Ференцварошу", який тренує Сергій Ребров, вдалося забити два швидких голи. Другий з них на рахунку Зубкова, який на 55-й хвилині поєдинку отримав м'яч на фланзі, наблизився до штрафного майданчика і, змістившись у центр, завдав чудового удару в дальній кут.

Олександр Зубков (ліворуч)

Для українця цей гол став 10-м у складі угорської команди в нинішньому сезоні. На його рахунку також 10 результативних передач.

Підопічні Ребров впевнено лідирують у чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на дев'ять очок після 27 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гол Зубкова включили до списку найкращих у сезоні.