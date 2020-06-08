Головна Новини
8 червня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Український футболіст Зубков забив гол-красень і допоміг команді перемогти

3.3т
Читати матеріал російською

Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков забив красивий гол у домашньому матчі проти "Дьошдьора" і допоміг своїй команді розгромно перемогти з рахунком 3:0.

Перша половина зустрічі закінчилася нульовою нічиєю, а на початку другого тайму "Ференцварошу", який тренує Сергій Ребров, вдалося забити два швидких голи. Другий з них на рахунку Зубкова, який на 55-й хвилині поєдинку отримав м'яч на фланзі, наблизився до штрафного майданчика і, змістившись у центр, завдав чудового удару в дальній кут.

Олександр Зубков (ліворуч)

Олександр Зубков (ліворуч)

Для українця цей гол став 10-м у складі угорської команди в нинішньому сезоні. На його рахунку також 10 результативних передач.

Підопічні Ребров впевнено лідирують у чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на дев'ять очок після 27 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гол Зубкова включили до списку найкращих у сезоні.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Угорщини" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Угорщини
Особа
Олександр Зубков
Тег
ФК Ференцварош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку
Бавария
VS
Айнтрахт
Тотал больше 3.5
1.75 Сделать ставку
Саарбрюкен
VS
Байер
Победа Байера с форой (-2.5)
1.99 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гройтер Фюрт
Победа Динамо Дрезден с форой (0)
2.08 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Team Spirit
Победа MAD Lions
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada
1.67 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа Complexity
2,35 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
Endpoint
VS
forZe
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку