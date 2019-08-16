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Український футболіст зробив унікальний хет-трик в матчі Ліги Європи

6.1т Читати матеріал російською

Український нападник ФК "Рига" Роман Дебелко відзначився своєрідним хет-триком у матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи, ставши головним героєм зустрічі.

Роман Дебелко став героєм матчу Ліги Європи

Роман Дебелко став героєм матчу Ліги Європи

INSTAGRAM.COM/RIGAFC

Його команда зустрічалася в матчі-відповіді в гостях з фінським ХІКом. Поєдинок завершився внічию - 2:2, що дозволило латвійцям вийти в раунд плей-офф (перший матч - 1:1, латвійці виявилися кращими завдяки більшій кількості голів на виїзді).

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26-річний українець Дебелко двічі забив у ворота суперника, обидва рази зрівнюючи рахунок - на 62-й і 80-й хвилинах. Цікаво, що на 69-й хвилині він став автором курйозного голу і у власні ворота.

Роман Дебелко, який з 2017-го по 2019 рік належав "Карпатам", перейшов в ФК "Рига" в червні 2019 року.

На наступному етапі Ліги Європи "Рига" зіграє з данським "Копенгагеном".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український футболіст видав феєричний матч в Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Фінляндія Гельсінкі
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