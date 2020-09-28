Український футболіст зробив п'ять гольових передач у матчі європейського чемпіонату

Український захисник "Судуви" Євген Єфремов відзначився п'ятьма результативними передачами в матчі 17-го туру чемпіонату Литви проти "Рітеряя".

Команда нашого співвітчизника сім разів засмутила воротаря суперників, пропустивши при цьому лише один гол (7:1). Він допоміг своєму клубу залишитися на першому місці в таблиці з відривом у два очки і грою в запасі. "Рітеряй" йде останнім.

Єфремов є вихованцем донецького "Шахтаря". В Україні захисник виступав за "Маріуполь", "Оболонь-Бровар" і "Колос". Матч проти "Рітеряя" став для нього другим за "Судуву" в першості Литви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст вивів команду в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, забивши переможний гол у другому матчі поспіль.