Український футболіст змінив громадянство і образився на "зрадника"

Півзахисник збірної Польщі і "Ягеллонії" Тарас Романчук, який змінив українське громадянство на польське, заявив, що більше не буде грати в Україні.

"В Україні мене часто виставляють в негативному світлі. Деякі кажуть, що я зрадник. Я зробив вибір, я не міг мати два громадянства відповідно до українського законодавства. В Україні багато журналістів, які навіть не говорили, але пишуть про мене. Вони беруть то, що я сказав для польських ЗМІ, перекладають українською і у них виходить зовсім інший текст", - ображено заявив футболіст в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

Раніше стало відомо, що Романчук заявив про готовність виступати за збірну Польщі. Також відомо, що півзахисником "Ягеллонії" цікавиться клуб німецької Бундесліги "Боруссія" (Дортмунд).