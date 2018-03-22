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Український футболіст змінив громадянство і образився на "зрадника"

2.4тЧитати новину російською

Півзахисник збірної Польщі і "Ягеллонії" Тарас Романчук, який змінив українське громадянство на польське, заявив, що більше не буде грати в Україні.

"В Україні мене часто виставляють в негативному світлі. Деякі кажуть, що я зрадник. Я зробив вибір, я не міг мати два громадянства відповідно до українського законодавства. В Україні багато журналістів, які навіть не говорили, але пишуть про мене. Вони беруть то, що я сказав для польських ЗМІ, перекладають українською і у них виходить зовсім інший текст", - ображено заявив футболіст в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

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Раніше стало відомо, що Романчук заявив про готовність виступати за збірну Польщі. Також відомо, що півзахисником "Ягеллонії" цікавиться клуб німецької Бундесліги "Боруссія" (Дортмунд).

Особа
Тарас Романчук
Місце
Польща
Джерело
Джерело:tribuna
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