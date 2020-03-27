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27 березня • оновлено в 18:25
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Мілевський загравав із дружиною: український футболіст поділився спогадами

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Український футболіст "Руху" Юрій Романюк згадав, як Артем Мілевський загравав з його дружиною, коли він приїхав до Білорусі на перегляд у "Торпедо-БЕЛАЗ".

"Я поїхав на перегляд у білоруський "Торпедо-БЕЛАЗ". Кілька днів потренувався, із дня на день мав підписувати контракт. Зняв окрему квартиру в Жодіно, подзвонив своїй Яні та запропонував переїхати до мене. Вона зібрала речі, сіла на поїзд, а по дорозі зустріла Мілевського", – розповів Романюк в інтерв'ю офіційному сайту "Руху".

Юрій Романюк у складі "Волині"

Юрій Романюк у складі "Волині"

Волинські новини

Він вечеряв з командою, коли дружина зателефонувала йому з телефону Мілевського, щоб запитати, на якій зупинці їй краще виходити.

"Я її питаю: "У кого ти телефон взяла?" А вона відповідає: "Не знаю, попросила телефон у якогось білоруса". Вже потім, коли приїхала до мене, я їй пояснив, чий це був телефон. А вона ще розповіла, як Артем намагався до неї залицятися. То зима була, а він в сонцезахисних окулярах до неї підходить. Позаду великий годинник висить, а він її питає: "Дівчино, а не підкажете, котра година?" – закінчив історію футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський зізнався, що мав інтимні стосунки з продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі, після чого цю інформацію прокоментувала й сама журналістка.

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Особи
Юрій Романюк Артем Мілевський
Місце
Білорусь
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
дело не в милевском, а в жене.
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