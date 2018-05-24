Український футболіст засвітився у "ДНР": спортивні підсумки 23 травня

Легендарний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна прийняв рішення про кар'єру в українській команді, а кілька гравців "Динамо" покинули розташування збірної України. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 23 травня.

Крім того, з'ясувалося, що український футболіст Сергій Козаченко два роки грав за команду з "ДНР". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Офіційно: Срна оголосив рішення про кар'єру в "Шахтарі"

Футболісти "Динамо" покинули збірну України

Скандал дня: футболіст українського клубу грав за "ДНР" - фотофакт

Загадка, що деякі клуби не потрапили в список - Франков про скандал з "договірняками" в Україні

ІДІЛ відповіли на погрози різанини на фіналі Ліги чемпіонів

Грав за "Беркут" в Криму: ще один український футболіст влип у скандал

Російське дно: в "Мілані" різко відповіли УЄФА