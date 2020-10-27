Український футболіст забив три голи за 10 хвилин: спортивні підсумки 26 жовтня

Олександр Чеканов Футбол 09:16, 27.10.2020

Український футболіст Андрій Близниченко забив три голи за 10 хвилин у чемпіонаті Молдови, а російський боєць Хабіб Нурмагомедов включив двох українців до топу найкращих боксерів світу.

Крім того, два гравця київського "Динамо" заразилися COVID-19 і пропустять матчі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 26 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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