Український футболіст забив три голи за 10 хвилин: спортивні підсумки 26 жовтня

Український футболіст Андрій Близниченко забив три голи за 10 хвилин у чемпіонаті Молдови, а російський боєць Хабіб Нурмагомедов включив двох українців до топу найкращих боксерів світу.

Крім того, два гравця київського "Динамо" заразилися COVID-19 і пропустять матчі Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 26 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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