Український футболіст забив три голи за 10 хвилин: спортивні підсумки 26 жовтня
Український футболіст Андрій Близниченко забив три голи за 10 хвилин у чемпіонаті Молдови, а російський боєць Хабіб Нурмагомедов включив двох українців до топу найкращих боксерів світу.
Крім того, два гравця київського "Динамо" заразилися COVID-19 і пропустять матчі Ліги чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 26 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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