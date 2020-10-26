Український футболіст забив три голи за 10 хвилин і допоміг команді перемогти. Відео

Український півзахисник "Шерифа" Андрій Близниченко оформив хет-трик і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 5:0 в матчі чемпіонату Молдови проти "Флорешти".

Наш співвітчизник вийшов на заміну на 61-й хвилині зустрічі, а з 66-ї по 76-ту хвилини він забив свій перший, другий і третій голи. Подивитися на результативні дії українця на відео можна, починаючи з 4:13.

Всього в 11 матчах нинішнього сезону Близниченко відзначився п'ятьма голами та двома асистами. Його "Шериф" є одноосібним лідером чемпіонату Молдови після перемог у всіх 15 матчах з початку першості. За цей час команда пропустила всього 3 м'ячі, забивши при цьому 46.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український футболіст, який виступає на позиції захисника, зробив п'ять результативних передач у матчі європейського чемпіонату.