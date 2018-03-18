Український футболіст забив розкішний гол з 35 метрів: відео шедевра

Український півзахисник "Осіека" Дмитро Льопа відзначився чудовим ударом в матчі 26-го туру чемпіонату Хорватії проти "Хайдука". Наш співвітчизник вивів свою команду вперед на 38-й хвилині.

29-річний екс-футболіст збірної України так шедеврально виконав штрафний, що незважаючи на 35-метрову відстань до воріт, голкіпер не зміг відбити удар. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Нагадаємо, що недавно захисник луганської "Зорі" Олександр Сваток відзначився фантастичним голом у матчі 18-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі. 23-річний уродженець Кам'янського забив яскравий гол у ворота "Чорноморця" (1:1).

У квітні минулого року Дмитро Льопа оформив дубль в матчі 28-го туру чемпіонату Хорватії проти "Істра 1961".