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2 грудня • оновлено в 22:19
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Український футболіст забив красивий гол у чемпіонаті Бельгії

3.2т
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Півзахисник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Безус відзначився елегантним забитим м'ячем у матчі місцевого чемпіонату проти "Кортрейка".

Українець відкрив рахунок у поєдинку на 13-й хвилині. Він перехопив неточний пас суперника, легко пішов від двох опонентів і перекинув м'яч через голкіпера, який далеко вийшов із воріт.

Роман Безус

Роман Безус

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Гол Безуса став переможним, а його "Гент" закінчив матч із рахунком 2:0, подвоївши перевагу у другому таймі з пенальті. Цей забитий м'яч став четвертим для українця в нинішньому чемпіонаті.

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Інший представник України Ігор Пластун відіграв усі 90 хвилин і допоміг своїй команді зберегти ворота в недоторканності, а Роман Яремчук провів матч на лавці для запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про шлях на Євро-2020 і зміни в головній команді країни.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особи
Роман Безус Роман Яремчук Ігор Пластун
Місце
Бельгія Гент
Тег
Гент
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