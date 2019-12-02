Український футболіст забив красивий гол у чемпіонаті Бельгії

Півзахисник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Безус відзначився елегантним забитим м'ячем у матчі місцевого чемпіонату проти "Кортрейка".

Українець відкрив рахунок у поєдинку на 13-й хвилині. Він перехопив неточний пас суперника, легко пішов від двох опонентів і перекинув м'яч через голкіпера, який далеко вийшов із воріт.

Роман Безус Главком

Гол Безуса став переможним, а його "Гент" закінчив матч із рахунком 2:0, подвоївши перевагу у другому таймі з пенальті. Цей забитий м'яч став четвертим для українця в нинішньому чемпіонаті.

Інший представник України Ігор Пластун відіграв усі 90 хвилин і допоміг своїй команді зберегти ворота в недоторканності, а Роман Яремчук провів матч на лавці для запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про шлях на Євро-2020 і зміни в головній команді країни.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!