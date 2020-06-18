Український футболіст забив красивий гол і вивів команду у фінал Кубка Чехії

Михайло Морозов Футбол 15:03, 18.06.2020

Український футболіст київського "Динамо" Ахмед Алібеков, який виступає за "Слован" з Лібереця на правах оренди, забив красивий гол і вивів свою команду у фінал Кубка Чехії.

У компенсований до першого тайму час "Слован" отримав право на перспективний штрафний недалеко від воріт "Сігми". До м'яча підійшов Алібеков і легко перекинув стінку, подвоївши перевагу своєї команди.

На початку другої половини суперники відіграли один м'яч, але "Словану" вдалося відстояти мінімальну перевагу в рахунку, а гол українця виявився переможним. На рахунку нашого співвітчизника два голи в розіграші Кубка Чехії 2019/20.

У вирішальному поєдинку, який запланований на 1 липня, команда Алібекова зіграє з празькою "Спартою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Ференцвароша" Олександр Зубков забив гол-красень і допоміг команді перемогти в чемпіонаті Угорщини.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

В ЄС продовжили "антиросійські" санкції за окупацію Криму

Спливли резонансні факти про ексберкутівця, підозрюваного в побитті ветерана АТО

На мовний скандал із McDonald's РФ відреагувала фразою "далі буде – скажи паляниця?"

Проти Медведчука й ОПЗЖ відкрили провадження щодо держзради за візит до Путіна

У мережі опублікували ціни на овочі на ринку в Києві та порівняли з 2018-м роком. Фотофакт