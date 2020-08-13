Український футболіст забив гол-шедевр з 22 метрів ударом з літа

Ярослав Ямполь потрапив точно в дев'ятку.

Півзахисник харківського клубу "Металіст-1925" Ярослав Ямполь відзначився фантастичним ударом в матчі останнього 30-го туру чемпіонату України з футболу в Першій лізі.

30-річний уродженець Луганської області відзначився на 38-й хвилині поєдинку проти кременчуцького "Кременя" (4:2).

Півзахисник отримав пас біля штрафного майданчика, і не обробляючи м'яч, ударом з льоту гарматним пострілом зробив рахунок 3:0.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст київського футбольного клубу "Оболонь-Бровар" Олег Слободян відзначився неймовірним ударом в матчі Першої ліги чемпіонату України проти "Металіста-1925".

23-річний півзахисник скористався помилкою голкіпера суперника, і ювелірним пострілом з центру поля закинув м'яч чітко в ворота