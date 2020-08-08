Український футболіст забив фантастичний гол з центру поля

Футболіст київського футбольного клубу "Оболонь-Бровар" Олег Слободян відзначився неймовірним ударом в матчі Першої ліги чемпіонату України проти "Металліста-1925".

На 53-й хвилині 23-річний півзахисник скористався помилкою голкіпера суперника, і ювелірним пострілом з центру поля закинув м'яч чітко в ворота. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард "Колоса" Юрій Соломка забив розкішний гол у поєдинку проти "Оболонь-Бровара".

На 64-й хвилині футболіст гостей застав голкіпера суперника зненацька хитрим ударом з 20 метрів. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 2:4 на користь "Колоса".

Раніше голкіпер футбольного клубу "Кремінь" Віталій Онопко пропустив дико курйозний гол на першій хвилині матчу першої ліги чемпіонату України проти київської "Оболоні".