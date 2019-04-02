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Український футболіст забив фантастичний гол п'ятою - опубліковано відео

2.7тЧитати матеріал російською

Український півзахисник естонської "Левадії" Ігор Журахівський відзначився фантастичним ударом у матчі третього туру Вищої ліги чемпіонату країни з футболу.

24-річний киянин на 87-й хвилині вдало підключився до атаки своєї команди і завдав феноменальний постріл п'ятою. Незважаючи на те, що до воріт було 11 метрів, м'яч був пущений з такою неймовірною траєкторією, що воротар був безсилий його відбити.

Зустріч у результаті завершилася з рахунком 8:0. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на цей шедевр.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіст московського "Спартака" в ПАР забив найнезвичайніший пенальті року.

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