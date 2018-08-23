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Український футболіст забив фантастичний гол бісіклетою

2.3тЧитати новину російською

Півзахисник полтавської "Ворскли" Владислав Кулач відзначився неймовірним ударом у 5-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. 25-річний донеччанин забив гол у падінні через себе.

На 29-й хвилині зустрічі з ФК "Маріуполь" Кулач після навісу з правого флангу відмінно згрупувався і бісіклетою відправив шкіряну сферу у дев'ятку воріт гостей.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

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Нагадаємо, що недавно футболістові з ПАР вдався удар року. Форвард забив фантастичний гол шведам.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Об'єкт
ФК Ворскла
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