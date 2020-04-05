Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, який тривалий час виступав у Криму, вважає, що після окупації Криму, життя у місцевих жителів майже не змінилася.

Дружина Юрія Пантя кримчанка ФК Славія

"Ніякої різниці між життям в Україні і Криму. Однаково живуть і там, і там. Що в Чернівцях, що в Криму однакова обстановка. Кожне місто одне на одного схожий. Супермаркети, кафе, продукти. Нічим люди не відрізняються. На вулицях ніхто не кричить, що там Росія. Просто гривні змінилися на рублі, ось і все. Люди, як жили, так і живуть. Не зустрічається нічого іншого", – цитує 29-річного уродженця Чернівців tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати Крим Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Крім того. гравець уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Росія агресором.

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