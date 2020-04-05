Головна Новини
5 квітня • оновлено в 11:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Український футболіст Юрія Пантя розповів про життя в Криму

10т
Читати матеріал російською

Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, який тривалий час виступав у Криму, вважає, що після окупації Криму, життя у місцевих жителів майже не змінилася.

Дружина Юрія Пантя кримчанка

Дружина Юрія Пантя кримчанка

ФК Славія

"Ніякої різниці між життям в Україні і Криму. Однаково живуть і там, і там. Що в Чернівцях, що в Криму однакова обстановка. Кожне місто одне на одного схожий. Супермаркети, кафе, продукти. Нічим люди не відрізняються. На вулицях ніхто не кричить, що там Росія. Просто гривні змінилися на рублі, ось і все. Люди, як жили, так і живуть. Не зустрічається нічого іншого", – цитує 29-річного уродженця Чернівців tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати Крим Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Крім того. гравець уникнув відповіді на пряме запитання, чи є Росія агресором.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
95
16
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
36
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Он немного не договаривает. В Крыму, в отличии от украины, по улицам не шарахаются "активисты-скакуны" и не устанавливают свои "правила"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Врет негодяй, почитайте на обозе, как мучаются крымчане, спивают щенявмерлу по ночам.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Все то же самое, только без навязывания свинячьей галичанской мовы и без факельных шествий с портретами Бaндеры и Шухевича.
Показать комментарий полностью
Ответить
10
1
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку