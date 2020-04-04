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4 квітня • оновлено в 16:51
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Український футболіст Юрій Пантя похвалив Усика, який відповів на запитання "Чий Крим?"

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Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, що тривалий час виступав у Криму, відмовився вважати півострів Росією чи Україною, навівши як приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Юрій Пантя (з м'ячем)

Юрій Пантя (з м'ячем)

"Чий Крим? Усик дуже гарно відповідає – Божий. Теж би так сказав. Крим – народу, який там живе. З цим нічого не зробиш. Крим буде завжди і там завжди житимуть люди. Головне, щоб не було війни", – цитує 29-річного ексзахисника "Бахчисарая" tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні минулого року Усик розлютився після запитання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018-го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле запитання "Чий Крим?".

Кілька місяців тому Усик приїхав до Сімферополя і показав, чий Крим насправді.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Кор Павел
Кор Павел
Крым и Украина не стыкуются
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