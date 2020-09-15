Український футболіст, який грає в Росії, про війну на Донбасі: психіка руйнується

Колишній футболіст молодіжної збірної України Олександр Каплієнко, який виграв в минулому році "золото" чемпіонату Грузії з "Динамо" Тбілісі, а в 2020-му перейшов в ФК "Тамбов", розповів про своїх знайомих, які воювали на Донбасі.

За словами 24-річного уродженця Запоріжжя, війна дуже сильно б'є по психіці.

"Воювали хлопці мого віку. Вони живі, все добре. Але психіка руйнується. Ти не розумієш, що відбувається. Це справжня жесть", – цитує Каплієнка Sport24.

Ексгравець запорізького "Металурга" хоче, щоб це все закінчилося.

"Мої батьки живуть в Україні, але і в Росії у мене є родичі. Нехай все буде як раніше. Нинішні відносини між Україною і Росією – біль для мене", – підсумував Каплієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каплієнко розповів про непрості умови гри у Другій лізі чемпіонату України з футболу, назвавши їх "жестю".