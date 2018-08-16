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Український футболіст влаштував "кориду" з арбітром і поплатився - опубліковано відео

3.8тЧитати новину російською

Український нападник угорського футбольного клубу "Кишварда" Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію за те, що "буцнув" арбітра. Інцидент стався в поєдинку національної першості проти "Ференцвароша" (0:2).

На 32-й хвилині за рахунку 0:0 у 31-річного Шидера здали нерви, і він влаштував із рефері справжню "кориду". Суддя не оцінив такого вчинку, видаливши українця.

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Після цього "Кишварда" пропустила два голи. Керівництво ліги за підсумками конфлікту прийняло рішення дискваліфікувати Антона на чотири місяці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український клуб вигнав футболістів після нічного нальоту на таксі. Гравці поплатилися контрактами за те, що побили водія.

Особа
Антон Шиндер
Місце
Угорщина
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