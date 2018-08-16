Український футболіст влаштував "кориду" з арбітром і поплатився - опубліковано відео

Український нападник угорського футбольного клубу "Кишварда" Антон Шиндер отримав тривалу дискваліфікацію за те, що "буцнув" арбітра. Інцидент стався в поєдинку національної першості проти "Ференцвароша" (0:2).

На 32-й хвилині за рахунку 0:0 у 31-річного Шидера здали нерви, і він влаштував із рефері справжню "кориду". Суддя не оцінив такого вчинку, видаливши українця.

Український нападник Антон Шиндер "буцнув" арбітра під час матчу Кишварда - Ференцварош і отримав за це 4 місяці дискваліфікації.



Джерело відео - @ M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V - Goal російською (@GoalRussian) 15 серпня 2018 р

Після цього "Кишварда" пропустила два голи. Керівництво ліги за підсумками конфлікту прийняло рішення дискваліфікувати Антона на чотири місяці.

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