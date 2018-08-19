Український футболіст відвернувся від прапора Росії під час гімну

Український захисник футбольного клубу "Нижній Новгород" Віталій Федорів відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну. Епізод стався перед початком матчу 7-го туру ФНЛ (другий за силою дивізіон країни) проти "Олімп-ФНЛ".

Після того, як диктор оголосив про початок урочистої частини і зазвучав гімн, всі футболісти повернулися до триколора. Екс-гравець національної збірної України та київського "Динамо" продовжив демонстративно стояти обличчям до трибун.

30-річний Федорів народився на Львівщині. Починав кар'єру в київському "Динамо". В Україні виступав за "Говерлу", "Олімпік" і "Кривбас". У Росії він грав за пермський "Амкар" (2008-2011).

За клуб з Нижнього Новгорода Федорів виступає з минулого сезону. Всього за волзький клуб він зіграв в першості ФНЛ 10 матчів.

Нагадаємо, що недавно на чемпіонаті Європи організатори зганьбилися з гімном Росії .