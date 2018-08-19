МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Український футболіст відвернувся від прапора Росії під час гімну

50.1тЧитати новину російською

Український захисник футбольного клубу "Нижній Новгород" Віталій Федорів відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну. Епізод стався перед початком матчу 7-го туру ФНЛ (другий за силою дивізіон країни) проти "Олімп-ФНЛ".

Після того, як диктор оголосив про початок урочистої частини і зазвучав гімн, всі футболісти повернулися до триколора. Екс-гравець національної збірної України та київського "Динамо" продовжив демонстративно стояти обличчям до трибун.

Новини
Чи не стрималася! Олімпійська чемпіонка з Росії влаштувала демарш через гімн після завоювання "золота" в Пхенчхані

30-річний Федорів народився на Львівщині. Починав кар'єру в київському "Динамо". В Україні виступав за "Говерлу", "Олімпік" і "Кривбас". У Росії він грав за пермський "Амкар" (2008-2011).

За клуб з Нижнього Новгорода Федорів виступає з минулого сезону. Всього за волзький клуб він зіграв в першості ФНЛ 10 матчів.

Нагадаємо, що недавно на чемпіонаті Європи організатори зганьбилися з гімном Росії .

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Особа
Віталій Федорів
Місце
РосіяНижній Новгород
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
17
90
Смішно
16
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Самарский Валера
Самарский Валера
Если работник не питает почтение к работодателю,его место на бирже труда.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Tarasik
Tarasik
Президент Пётр должен присвоить сему персонажу звание Герой Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Tarasik, Я думаю у него ужо есть звание хероя. ЕМу надо еще орден красно-черного знамени дать!)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Игрок сборной Германии Месут Озил недавно поступил примерно так же. Теперь он бывший игрок сборной Германии.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Ukr Igore, навiть i не думав манiпулювати. Про зустрiч з Ердоганом я, звичайно, знаю, але мав на увазi iнше - демонстративне мовчання Озiла пiд час виконання гiмну Нiмеччини перед матчем. Звiсно, не за це одне його потурили з команди, але у тому числi й за це. Вiрнiше, вiн буцiмто сам пiшов, а нiхто його й не затримав. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Ш. Олег, Не маніпулюй .У збірній Німеччини було 2 етнічних турка і вони засвітилися з тим кандидатом у президенти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги