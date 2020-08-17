Український футболіст став найкращим гравцем в дебютному матчі за "Андерлехт"

Український захисник Богдан Михайличенко яскраво дебютував за "Андерлехт", ставши найкращим гравцем матчу чемпіонату Бельгії проти "Сент-Трюйдена" (3:1).

Наш футболіст вийшов на поле в стартовому складі і забив свій перший гол за команду в кінцівці першого тайму, відкривши рахунок у поєдинку.

Як повідомляє видання Zbirna, Михайличенко став найкращим гравцем зустрічі за версією InStat. Українець провів на полі 79 хвилин, набравши 367 балів ефективності. У сезоні 2019/20 йому тільки одного разу вдалося отримати вищу оцінку. Наш співвітчизник виконав 100 техніко-тактичних дій з показником браку у 15%, завдав один удар по воротах, віддав дві гострі передачі і виграв 17 єдиноборств з 23, здійснив 10 перехоплень і 4 підбирання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня Михайличенко офіційно перейшов в "Андерлехт" з луганської "Зорі", за яку виступав з літа 2019 року.