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Український футболіст став найкращим гравцем чемпіонату Росії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Раніше Артем Полярус виступав за 'Олександрію'

Раніше Артем Полярус виступав за "Олександрію". ФК "Олександрія"

Український футболіст Артем Полярус був визнаний найкращим гравцем Футбольної національної ліги (ФНЛ) Росії – другого за силою дивізіону країни.

Як повідомляється на офіційній сторінці ФНЛ у Twitter, наш співвітчизник, який виступає за підмосковні "Хімки", також став найкращим асистентом і легіонером першості. На його рахунку 26 матчів за клуб, в яких він забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.

Артем Полярус став найкращим гравцем ФНЛ

Артем Полярус став найкращим гравцем ФНЛ Twitter ФНЛ

28-річний Полярус є вихованцем "Олександрії" та перейшов у "Хімки" влітку 2019 року. В Україні він також виступав за "Динамо-2".

Разом з підмосковною командою наш співвітчизник посів друге місце в ФНЛ і оформив вихід до російської Прем'єр-ліги (РПЛ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЛ також піднявся волгоградський "Ротор", який тренує екснаставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич.

чемпіонат Росії
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