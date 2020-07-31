Український футболіст став найдорожчим гравцем європейського чемпіонату

Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

Вартість нашого співвітчизника збільшилася в більш ніж два рази – з 950 тисяч до 2 мільйонів євро. На другому місці в рейтингу опинився ще один українець Іван Петряк, який захищає кольори "Фехервара". Ціна на колишнього гравця "Зорі" і "Шахтаря" виросла на 300 тисяч євро і досягла позначки в 1,6 мільйона євро. Партнер Зубкова по команді Ігор Харатін зайняв третю позицію серед українців і четверту в загальному списку – його вартість становить 1,5 мільйона євро.

Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини Transfermarkt

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини. На другому місці опинився "Фехервар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських футболістів увійшли до символічної збірної угорського першості.