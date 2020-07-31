Український футболіст став найдорожчим гравцем європейського чемпіонату
Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини.
Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини за версією авторитетного порталу Transfermarkt.
Вартість нашого співвітчизника збільшилася в більш ніж два рази – з 950 тисяч до 2 мільйонів євро. На другому місці в рейтингу опинився ще один українець Іван Петряк, який захищає кольори "Фехервара". Ціна на колишнього гравця "Зорі" і "Шахтаря" виросла на 300 тисяч євро і досягла позначки в 1,6 мільйона євро. Партнер Зубкова по команді Ігор Харатін зайняв третю позицію серед українців і четверту в загальному списку – його вартість становить 1,5 мільйона євро.
Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини Transfermarkt
Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини. На другому місці опинився "Фехервар".
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських футболістів увійшли до символічної збірної угорського першості.