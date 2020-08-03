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Український футболіст "Шахтаря" підкорив мережу новим трюком

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,3 т.
Михайло Мудрик проти 'Карпат'

Михайло Мудрик підкорив мережу новим трюком. Instagram Михайла Мудрика

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик укотре вразив шанувальників футболу своєю неймовірною технікою.

На знаменитому Instagram-каналі 433 з'явилося нове відео українця, на якому він "приклеїв" м'яч до свого плеча після довгої передачі.

"Цей контроль м'яча..." – підписано ролик на сторінці спільноти. З моменту публікації відео минула менш ніж доба, а його подивилися вже понад 2 мільйони осіб.

Техніка і пластичність Мудрика нагадала підписникам 433 Златана Ібрагімовича та Роналдіньо. Деякі користувачі побачили в цьому моменті гру рукою.

У сезоні 2019/20 півзахисник майже не виходив на поле у складі "Шахтаря". Він узяв участь у п'яти матчах "гірників" в УПЛ, але результативними діями не відзначився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін виконав складний трюк, забивши гол за воротами ударом через себе.

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