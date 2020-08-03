Український футболіст "Шахтаря" підкорив мережу новим трюком

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик укотре вразив шанувальників футболу своєю неймовірною технікою.

На знаменитому Instagram-каналі 433 з'явилося нове відео українця, на якому він "приклеїв" м'яч до свого плеча після довгої передачі.

"Цей контроль м'яча..." – підписано ролик на сторінці спільноти. З моменту публікації відео минула менш ніж доба, а його подивилися вже понад 2 мільйони осіб.

Техніка і пластичність Мудрика нагадала підписникам 433 Златана Ібрагімовича та Роналдіньо. Деякі користувачі побачили в цьому моменті гру рукою.

У сезоні 2019/20 півзахисник майже не виходив на поле у складі "Шахтаря". Він узяв участь у п'яти матчах "гірників" в УПЛ, але результативними діями не відзначився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Ференцвароша" і збірної України Ігор Харатін виконав складний трюк, забивши гол за воротами ударом через себе.