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13 лютого • оновлено в 16:25
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Український футболіст "Шахтаря" може перейти в США

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Український нападник "Шахтаря", який першу частину сезону провів в оренді в "Маріуполі", Владислав Вакула може продовжити кар'єру в американській МЛС.

Як повідомляє агентство FootballHub, "гірники" отримали пропозицію про річну оренду 20-річного футболіста від однієї з команд американської вищої ліги. Відзначимо, що в МЛС регулярний сезон проходить з березня по жовтень. В угоду хочуть включити опцію викупу гравця.

Владислав Вакула

Владислав Вакула

Зимові збори Вакула провів разом із донецьким "Шахтарем", а в першій половині чемпіонату України на рахунку гравця 15 матчів за "Маріуполь", в яких він забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

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Тема
Трансфери
Теги
ФК Маріуполь ФК Шахтар
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