Український футболіст "Шахтаря" може перейти в США

Український нападник "Шахтаря", який першу частину сезону провів в оренді в "Маріуполі", Владислав Вакула може продовжити кар'єру в американській МЛС.

Як повідомляє агентство FootballHub, "гірники" отримали пропозицію про річну оренду 20-річного футболіста від однієї з команд американської вищої ліги. Відзначимо, що в МЛС регулярний сезон проходить з березня по жовтень. В угоду хочуть включити опцію викупу гравця.

Владислав Вакула

Зимові збори Вакула провів разом із донецьким "Шахтарем", а в першій половині чемпіонату України на рахунку гравця 15 матчів за "Маріуполь", в яких він забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів, що клуб готовий відпустити будь-якого футболіста в інший клуб.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!