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3 березня • оновлено в 13:08
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Український футболіст "Шахтаря" може перейти в італійську Серію А

1.7т
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Український півзахисник "Ференцвароша", який належить донецькому "Шахтарю", Олександр Зубков привернув увагу "Сампдорії", яка виступає в італійській Серії А.

Як повідомляє інформагентство Футбол24, генуезький клуб готовий почати переговори з суми в 3-5 мільйонів євро. Орендна угода "гірників" та угорської команди розрахована до кінця нинішнього сезону, а контракт Зубкова з "Шахтарем" – до літа 2022 року. Вартість футболіста за версією Transfermarkt становить 1,2 мільйона євро.

Олександр Зубков

Олександр Зубков

За "Ференцварош", тренером якого є українець Сергій Ребров, півзахисник зіграв 33 матчі у всіх турнірах, зумівши забити 9 голів і віддати 8 результативних передач.

Що стосується "Сампдорії", то команда веде боротьбу за виживання в італійському чемпіонаті, перебуваючи на 1 очко вище зони вильоту та маючи матч у запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правий захисник "Шахтаря" Богдан Бутко перейшов у польський "Лех" на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2019/20.

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Теми
чемпіонат Угорщини Чемпіонат Італії
Особа
Олександр Зубков
Теги
ФК Сампдорія ФК Ференцварош ФК Шахтар
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