Український футболіст, який п'яним учинив масову ДТП, отримав 340 грн штрафу

Півзахисник "Металіста-1925" Дмитро Кравченко, який 28 жовтня у стані алкогольного сп'яніння влаштував масову ДТП в Харкові, отримав покарання.

Як повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків", Фрунзенський районний суд Харкова оштрафував 25-річного спортсмена на суму в 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В Україні це 17 грн.

Кравченка визнали винним в адміністративному правопорушенні за 124-ю статтею КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів і т.д.).

Одразу після аварії в мережі з'явилося відео, де футболіст проходить перевірку на алкотестер. Результат у крові показав 1,85 проміле, що в дев'ять разів більше, ніж допустима норма в 0,2 проміле.

Незважаючи на це, суд звільнив Кравченка від відповідальності за ч.1 ст.130-ї (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

Також суд зобов'язав "Металіст-1925" провести зі своїм підопічним виховну роботу.

Нагадаємо, що Дмитро Кравченко є вихованцем полтавської "Ворскли", за яку виступав до кінця літа 2020 року. На початку вересня він перейшов у "Металіст-1925"

У кар'єрі півзахисника досвід виступу за юнацькі збірні України до 18, 19 і 20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'яний футболіст "Ювентуса" Артур потрапив у ДТП на очах у поліції.