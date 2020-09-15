Український футболіст про порівняння з Росією: вся надія на Зеленського

Колишній футболіст молодіжної збірної України Олександр Каплієнко, який в 2020-му перейшов в ФК "Тамбов", порівняв рівень життя у нас в країні і в Росії.

За словами 24-річного уродженця Запоріжжя, вся надія на президента України Володимира Зеленського.

"Одні і ті ж проблеми. Вся надія на Зеленського, що в нашій країні він щось змінить. Хочеться в це вірити. А взагалі Майдан сильно змінив Україну. Народ показав, що може висловлювати свою точку зору. І бути сильніше. Я голосував за Зеленського і я добре до нього ставлюся. Він крутий чоловік. Весь народ повірив, що Зеленський може змінити ситуацію", – цитує Каплієнка Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каплієнко розповів про непрості умови гри у Другій лізі чемпіонату України з футболу, назвавши їх "жестю".

Крім того, ексгравець запорізького "Металурга" розповів про своїх знайомих, які воювали на Донбасі.