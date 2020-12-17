Український футболіст помер внаслідок п'яної ДТП

Капітан футбольного клубу "Бужора" Мирослав Мудра помер внаслідок п'яної ДТП в Іршавському районі на Закарпатті у віці 30 років.

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook його родичка Олена, він став жертвою водія в стані алкогольного сп'яніння, який нещодавно повернувся з армії. У Мирослава залишилася дочка, якій ще не виповнилося й року.

"Сьогодні вночі п'яна ДТП на Іршавщині забрала життя мого родича, дочці якого немає й року. Молодий водій, який нещодавно повернувся з армії, перебуваючи п'яним за кермом, здійснив наїзд на трьох пішоходів. Один із них помер на місці. У водія взяли свідчення і затримали за статтею 208 ККУ", – написала Олена.

Мирослав Мудра помер у ДТП Facebook Олени Мудрі

Згідно з інформацією видання mukachevo.net, Мирослав із партнерами по команді грав у мініфутбол в одному зі спорткомплексів Іршави. Закінчивши тренування, вони з друзями вийшли на зупинку, де їх і збив автомобіль. Мудра помер на місці, а двоє його одноклубників були доправлені в лікарню. В одного з них численні переломи, а інший перебуває у важкому стані в реанімації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний український футболіст влаштував масову ДТП в Харкові.